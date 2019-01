Un prestigiós portal de vacances britànic recomana viatjar a Girona i a la Costa Brava al maig

El prestigiós portal de vacances Condé Nast Traveller UK ha seleccionat Girona com una de les millors ciutats on viatjar durant el mes de maig, que coincideix, a més, amb la mostra Temps de Flors. La publicació ha escollit vint destinacions d'arreu del món. A més de Girona, hi ha Munic, Brighton, Sicília, Memphis, els fiords noruegs, les Bahames, Botswana, Egipte, Dublin, el nord d'Escòcia, Califòrnia, la toscana i Florència, les illres gregues, Tel Aviv, Istambul, l'Algarve, Cap Verd i Malta, entre altres.

De fet, el destí concret és "Catalunya, Espanya". Però l'explicació inclou sobretot la ciutat de Girona amb dues referències: Joc de Trons (pel que s'hi va rodar part d'una temporada) i el Celler de Can Roca, escollit com el millor restaurant del món dues vegades. També es fa referències als petits pobles de la Costa Brava i esmenta, concretament Peratallada, Pals, les cases d'«estil cubà» de Begur i la zona marítima d'Aiguablava, que fa pensar en el Carib. De fet, Girona i les comarques gironinesm, suposen deu de les dotze línies del text de la publicacia turística.