L'Ajuntament dona la llicència per a l'enderroc de la Sala de Ball

L'Ajuntament de Girona ha donat el vistiplau a les obres d'enderroc de l'antiga Sala de Ball. La intenció de l'empresa que ha demanat permís per tirar a terra aquesta edificació és, posteriorment, construir-hi pisos. Les obres per enderrocar aquest històric edifici, que també havia allotjat els tallers de can Sarassa, podrien començar els propers dies.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha explicat que els treballs per enderrocar la Sala de Ball, així com una nau situada al costat que havia acollit la botiga Merkalzados, seran «importants» però considera que no provocaran molèsties pel que fa a mobilitat ja que just al davant hi ha una vorera molt ampla i una carretera amb dos carrils per banda.

En paral·lel a l'enderroc, el grup Sorigué, la societat promotora, ja està fent els tràmits previs amb l'Ajuntament per obtenir la llicència per a la construcció de pisos un cop tiri a terra la Sala de Ball i Merkalzados. La intenció serà pràcticament encadenar les dues actuacions.

La Sala de Ball va obrir als anys noranta al carrer riu Güell com a continuació de la discoteca Piscis. L'equipament va cessar les seves activitats el 31 de desembre de l'any 2017 després de moltes dècades de música per a totes les edats, concerts, gales i esdeveniments de tota mena. Haurà estat tancat més d'un any abans de l'enderroc.