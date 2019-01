Ayats (ERC) vol implicar els «nou barris i els 31 districtes» en transformar Girona

El candidat a l'alcaldia d'Esquerra Republicana a Girona, Quim Ayats, va manifestar ahir durant la seva presentació al Saló de Descans del Teatre Municipal el seu compromís per treballar incansablement per una ciutat de tothom i per a tothom: «Girona és la ciutat de la meva vida i ho donaré tot perquè tothom se la senti més seva».

Ayats va destacar la importància de posar en el mapa la ciutat dels 9 barris i els 31districtes i, especialment, la gent que viu i treballa en cadascun dels racons de la ciutat. «Tots són Girona i Girona és la suma de tots. Amb les seves singularitats, la seva riquesa i la identitat pròpia. Els barris han de tenir tot el protagonisme que es mereixen. Cal empoderar-los perquè siguin la força de Girona», va exposar.

El candidat d'ERC va explicar que el seu objectiu és «millorar les condicions de vida» de totes les gironines i els gironins. «Amb les eines que tenim a l'abast des de l'Ajuntament farem tot el possible per erradicar la pobresa i treballarem per aconseguir reduir al màxim les desigualtats», va dir. «Com diu Dolors Bassa, la millor política social és la política d'ocupació. Moltes situacions de famílies amb risc de pobresa millorarien si tinguessin una feina estable i de qualitat», va indicar.

Una de les «prioritats» del govern d'ERC serà l'educació. Ayats va posar en relleu, en aquest sentit, que es treballarà braç a braç amb la comunitat educativa, amb la Generalitat i amb la resta de municipis de l'àrea metropolitana per garantir una educació «inclusiva, equitativa i de qualitat» i promoure «oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom». «Hem d'entendre l'educació de forma àmplia. I també treballarem des d'una visió metropolitana per portar a terme una mobilitat, un model urbanístic i ambiental al servei del desenvolupament sostenible. Exercirem una capitalitat sense complexes», va afegir. Ayats va explicar també que el fet de tornar a la política municipal li fa una «especial il·lusió» i va recordar que quan va ser regidor de Joventut «va vibrar com mai». «Però sobretot em fa especial il·lusió poder servir Girona; la ciutat que m'ha vist créixer, en la qual he participat activament i en la qual he vist néixer i créixer també els meus fills. La ciutat de la meva vida a qui vull servir des de l'alcaldia», va dir.

El candidat republicà ha destacat que Girona necessita «un canvi de govern que impulsi un pla de treball amb projectes creïbles». En aquest sentit, Ayats va recordar que projectes com la Devesa, la carretera Barcelona o el pla de les Pedreres estan encara encallats com quan ell era regidor de Joventut a l'Ajuntament, ara fa 10 anys.

L'acte va comptar amb la presència del vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, l'eurodiputat Josep-Maria Terricabras; el diputat al Congrés Joan Olòriz i la diputada Anna Caula. A més, van arribar dos missatges. Un de la la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i del president, Oriol Junqueras.