El cap de la Policia veu els canvis al cos com una oportunitat de reorganització

El cap de la Policia Municipal de Girona, l'inspector Joan Jou veu les jubilacions anticipades que viurà el cos al llarg d'aquest any com una oportunitat per reorganitzar el cos. Des del 2 de gener, els agents que hagin treballat 35 anys i sis mesos en una policia local poden jubilar-se als 59 anys.

A Girona això suposarà grans canvis a la plantilla del cos municipal, on 25 persones deixaran de treballar, entre comandaments i agents que s'han acollit a la mesura. Durant la diada de la Policia Municipal celebrada ahir a l'Auditori de la Mercè, l'inspector va felicitar els qui anomena com «jubiletes» que enguany s'acullen a la jubilació i va assegurar que cal cobrir les places i veure-ho com una oportunitat.

Va reconèixer que són un gran nombre de persones que deixaran de treballar al cos en un període curt de temps. I va afegir, però, que això suposarà «canvis en la manera de treballar i gestionar» que potser s'haurien fet de forma més lenta però que ara caldrà fer amb un període més curt de temps. Jou va destacar que estan obligats com a cos policial a haver de saber què vol la ciutat i analitzar cada barri «per ser més eficients i eficaços». I que l'objectiu d'aquesta policia local és el «benestar de la ciutadania» i, per això, va ressaltar que estan obligats a reorganitzar-se i readaptar-se.

Jou va afegir que la policia de Girona aposta per un nou model que passarà per la proximitat i que això no passa només per «l'apropament» i per la resolució de conflictes i problemàtiques de la ciutat. I va encoratjar els membres del cos a participar de la reorganització i va assegurar que els seus agents han de ser «proactius» i, per tant, moure's per valors i no ser un «policia agressiu ni arrogant ni insensible».



Trasbals per al cos

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per la seva banda va explicar que malgrat que serà un any de «trasbals» per al cos es repensarà el model i s'apostarà per la proximitat. Amb tot, Madrenas va dir que no podia amagar que per a l'Ajuntament «són moments complexos perquè estarem amb menys recursos humans per destinar ciutadania. Hem de fer de la necessitat, virtut». Per això també veu com a oportunitat les 25 jubilacions previstes. També va assegurar que enguany es preveu incorporar més agents i que la feina feta amb la creació de noves places durant l'any passat «ha permès reaccionar més de pressa a les jubilacions». També va anunciar que la remodelació dels vestidors de la comissaria de Girona serà una realitat aviat.

Madrenas i també l'inspector van destacar que Girona ha assolit els 100.000 habitants, una xifra que porta a nous reptes i a consolidar models de referència. Per acabar, l'alcaldessa va afegir que el cos de la Policia Local està molt ben valorat.



Medalles i diplomes

Durant l'acte es van entregar diversos guardons i medalles a membres del cos i la societat civil. Se'n van entregar a membres del cos que hi portaven entre 20 i 35 anys, com també per actuacions meritòries tant a policies com a ciutadans. Entre les medalles més «simpàtiques» va haver-hi la de l'agent de la Unitat Canina Municipal. Es va premiar el policia Narcís Romero per la trajectòria de la Unitat, la qual compta amb més de 3.000 actes aixecades i 70 detencions des de la seva creació. També es va guardonar la seva gossa Blanca, que va aixecar els somriures de la sala.

Per segon any consecutiu, l'acte va ser íntim amb presència de membres del cos de la Policia de Girona i familiars. Per tant, no hi havia –com passa des de l'1 d'octubre de 2017– altres cossos.