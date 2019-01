Veïns de Santa Eugènia denuncien robatoris a comerços i garatges

Veïns de Santa Eugènia denuncien nous robatoris a comerços i garatges del barri aquesta setmana. El primer es va produir durant la matinada de dijous a divendres a dos comerços de la zona: a la botiga Matalassos i Somiers del passeig d'Olot i al bar Límit de la travessera de Santa Eugènia. Els lladres van forçar la reixa dels dos establiments, van entrar a l'interior i es van endur diners de la caixa.

Per altra banda, el divendres a la nit van entrar a robar als garatges del carrer Costabona 29. Concretament, a dos de les places de aparcament que hi ha. Els veïns afectats van presentar denúncia per aquests fets als Mossos d'Esquadra, segons explica l'Associació de Veïns de Santa Eugènia.

Davant dels nous robatoris, la presidenta de l'entitat, Natàlia Del Campo, remarca la necessiat de «tenir policies de barri perquè patrullin pels carrers» i frenar així «l'increment de robatoris que està patint Santa Eugènia». La setmana passada els veïns van reunir-se amb l'Ajuntament per demanar que tornin les patrulles de barri. Consideren que la reorganització de la Policia Municipal, en part per la jubilació en bloc de catorze agents, no pot ser excusa per perdre els policies de proximitat en un barri que està patint molts robatoris. Tampoc veuen suficient el reforç especial d'una patrulla que recorre de dijous a diumenge fins a les 3 de la matinada els carrers de Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert del Pla. «Els robatoris continuen a la matinada», denuncia.