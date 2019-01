L´ocupació al voltant del 80% tanca un Girona10 «satisfactori»

Els organitzadors de l'esdeveniment Girona10 que s'ha realitzat durant aquest cap de setmana a la capital de la província coincideixen a valorar-lo de «satisfactori». Aquesta vuitena edició ha «consolidat» aquests dies de promoció turística que pretenen atraure visitants en una època de l'any, el primer trimestre, en què els hotels i els restaurants tradicionalment pateixen un descens del seu volum de negoci. Així doncs, la ciutat ofereix menús a 10 euros, descomptes del 10% en hotels i comerços, entrades gratuïtes de teatre, circ i futbol, fires i mercats, visites guiades i portes obertes als museus.

Josep Carreras, organitzador del Girona10 i president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, assegura un balanç «positiu i molt satisfactori: tenim un esdeveniment consolidat i cada any apareixen nous inputs positius respecte a l'edició anterior». En la mateixa línia apunta la «valoració positiva» de la regidora de Turisme i Ocupació, Glòria Plana (CiU), que agraeix que «el temps ens hagi acompanyat i que tant les visites guiades com el sector de la restauració hagin omplert amb escreix».

A falta de dades exactes finals, durant tot el cap de setmana s'han superat els 20.000 menús servits per la trentena de restaurants adherits a la proposta, i l'ocupació hotelera s'ha situat per sobre del 80% la nit del divendres i entre el 60% i el 90% la del dissabte. Carreras destaca «el nouvingut», el nou establiment de Girona, La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, que tant oferia menús com visites a la col·lecció privada de joies i art del d'Or Museum i allotjament.

El Girona10 d'enguany ha arribat a les 38.500 inscripcions, un 27% més que l'any passat, però en altres edicions havien aconseguit les 51.000. «Altres vegades teníem més suport econòmic per la part privada i s'havien realitzat accions paral·leles que van atraure un altre tipus de públic, com ara tallers de cuina per a nens», explica Carreras. El president d'Hostaleria creu que hi haurà una novena edició amb la intenció de fer més gran l'esdeveniment, amb més col·laboradors, i en què «tothom serà benvingut».