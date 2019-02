Girona vol fer un front comú amb Figueres per denunciar Endesa pels talls de llum

L'Ajuntament de Girona està estudiant fer un front comú amb l'Ajuntament de Figueres per denunciar Endesa pels talls de llum. L'objectiu és defensar totes aquelles persones que tenen comptador i que estan al dia dels pagaments però que pateixen diàriament els talls de llum que es donen per sobrecàrrega i frau.

Així ho va anunciar ahir el vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, davant d'una cinquantena de veïns de Font de la Pólvora que es van reunir al centre cívic Onyar per tractar aquesta problemàtica. «Tinc dues nenes que estan a la universitat, tenen exàmens i han d'estudiar amb espelmes perquè no tenim llum», manifestava un dels veïns ensenyant els rebuts. Afegia que ells no tenen els mecanismes «per enfrontar-se a una empresa tan gran com Endesa».

És per aquest motiu que l'Ajuntament de Girona està estudiant denunciar la companyia elèctrica conjuntament amb la capital de l'Alt Empordà per casos com aquest. Fa tres dies, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ja va mostrar la seva voluntat d'unir-se amb Girona per denunciar, en el seu cas, els talls de llum que pateix el barri del Culubret.



Ajudes per regularitzar el servei

Una altra de les solucions que emprendrà el consistori gironí és convocar una ajuda social per evitar que les famílies vulnerables per necessitat hagin de punxar la llum. Fet que provoca, entre altres causes, una sobrecàrrega i consegüentment talls en el subministrament elèctric.

Aquesta ajuda consisteix en el fet que l'Ajuntament els pagarà el comptador, el deute amb la companyia quedarà congelat i el primer rebut el podran fraccionar en 10 mesos. «Aquest últim punt l'estem acabant de negociar amb Endesa», va explicar Berloso, especificant que aquesta ajuda ja la van emprendre fa quatre anys.

Entre el 5 i el 8 de febrer es reforçarà la presència de personal tècnic de serveis socials al Centre Cívic Onyar per informar a les famílies sobre la documentació que han de presentar per optar a aquesta ajuda. Després d'una reunió amb els sol·licitants, els Serveis Socials estudiaran els casos i determinaran, segons els indicadors de vulnerabilitat (ingressos i propietats), els que opten a l'ajuda. «Aquesta és la fórmula més ràpida per garantir que els que paguin tinguin llum», va puntualitzar Berloso.

Tot seguit, l'ajuntament passarà la llista a Endesa perquè reguli el servei d'aquestes famílies. A partir d'aquí, el consistori iniciarà la seva campanya contra el frau d'anar comptador per comptador i desconnectar aquells que no tenen un contracte amb una companyia elèctrica. Tot i això, els veïns de Font de la Pólvora van recriminar al govern que fa «tres mesos que estan afectats per aquest problema» i ara els demanen un «mes més d'espera».