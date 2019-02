Festa de l'Any Nou xinès al centre cívic Can Ninetes

El Centre Cívic Can Ninetes de Santa Eugènia, a Girona, va acollir ahir la celebració de la festa de l'Any Nou xinès. L'acte estava organitzat per la comunitat xinesa establerta a Girona i l'Associació SIWEI d'Intercanvi Cultural Xina-Catalunya. Durant la tarda, es van realitzar diverses activitats tradicionals que volien servir com a mostra de la cultura xinesa. Entre altres, per exemple, hi va haver un recital de poemes clàssics en xinès i català, master class de xinès mandarí, una explicació de la història i costums del festival d'Any Nou xinès, una cerimònia de tes xinesos i un taller obert d'escriptura de cal·ligrafia xinesa. Per Fires, la comunitat xinesa ja va organitzar tota una jornada d'activitats a l'envelat en la festa de «la Dansa del Lleó».