Una seixantena de persones dormen al carrer a Girona aquest hivern

Una seixantena de persones continuen dormint al carrer a la ciutat de Girona aquest hivern segons dades de l'Ajuntament. L'obertura del nou espai per als sensesostre a l'antic edifici de la UNED ha fet disminuir la xifra però encara hi ha gent que viu al carrer. «Tenim dificultats perquè s'acullin a les ajudes», va explicar ahir l'alcaldessa Marta Madrenas, especificant que es tracta de persones «que normalment pateixen malalties o dificultats socials molt importants».

Al desembre, abans de l'obertura d'aquest espai puntual que romandrà obert fins al març, hi havia a Girona entre unes 100 i 115 persones que dormien al carrer. El nou equipament ha permès acollir una quarantena d'indigents i reduir així la xifra. «Aquesta és una experiència d'èxit i fins i tot altres municipis ens han demanat informació del programa», va explicar Madrenas.

En tot Catalunya hi ha actualment 2.800 persones que dormen al carrer; destaca Barcelona amb més de 1.000 casos. Així ho van explicar ahir el president de l'associació ActivArte, José Luis Sánchez, i de la fundació Arrels, Ferran Busquets, durant la presentació de la campanya Ningú dormint al carrer a Catalunya, que farà parada a Girona i que té per objectiu trencar prejudicis sobre les persones sense llar. «Avui arribar al carrer és molt més fàcil i ràpid que abans, quan era molt estrany que algú acabés en aquesta situació per no pagar el lloguer», va explicar Sánchez.



Un musical per sensibilitzar

Amb la voluntat de reduir a zero el nombre de persones que dormen al carrer, l'Ajuntament de Girona s'ha sumat a aquesta campanya, que compta també amb el suport del Girona FC. Durant un mes, Girona acollirà un musical, una exposició i diferents xerrades per conscienciar la ciutadania sobre com és la vida de les persones sense llar. La ciutat gironina és un dels 30 municipis on es desenvoluparà aquest esdeveniment, que ja ha fet parada a Barcelona.

La principal activitat de la campanya, organitzada per l'associació ActivArte i la fundació Arrels i Homeless Emprenedors, és l'espectacle Homeless, el musical social que acollirà el Teatre Municipal el 20 de març i que serà gratuït. En aquest es narrarà la relació de cooperació que s'estableix entre una jove i un cantant famós que s'ha trobat vivint al carrer per circumstàncies de la vida. «L'objectiu és arribar a un públic diferent amb aquesta proposta i trencar l'estigma que les persones sense llar dormen al carrer perquè volen», va explicar el director de la fundació Arrels, Ferran Busquets.

Per altra banda, diferents espais de la ciutat acolliran l'exposició Viuen al carrer perquè volen? 34 fotografies. Concretament, es podrà veure de forma itinerant entre el 20 de febrer i el 20 de març als centres cívics de Sant Narcís, Santa Eugènia i Barri Vell-Mercadal, així com a la biblioteca Carles Rahola de Girona. L'exposició serà una setmana a cada espai però l'ordre està encara per determinar. Paral·lelament, es desenvoluparà als instituts de Girona un joc de rol que posarà el jovent a la pell d'algú sense sostre amb l'objectiu d'eliminar els prejudicis habituals.

Tot i que està previst que la campanya tingui un mateix format a tot Catalunya, a Girona la proposta ha agafat una importància molt més rellevant, ja que el Girona FC s'ha sumat al projecte solidari i finançarà íntegrament l'esdeveniment. «Som un altaveu que arriba a moltes persones, i sentim la responsabilitat d'ajudar les persones que ho necessiten», va explicar el president del club, Delfí Geli, durant la presentació. A més, el club s'ha implicat activament en el projecte i crearà un vídeo en què alguns dels futbolistes de l'equip conversaran amb una persona sense sostre per explicar que, avui dia, qualsevol pot quedar-se sense llar i, si no té els suports necessaris, acabar vivint al carrer.