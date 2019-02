«He sortit de casa corrent quan he sentit que cridaven ´foc, foc´»

La intensa negror del fum, les espurnes i els espetecs provocats pel foc que va cremar ahir un edifici del carrer del Carme de Girona van despertar una gran expectació. Desenes de persones es van concentrar als carrers adjacents, i a banda i banda del riu Onyar, per veure com les flames anaven cremant pis per pis.

Entre elles hi havia una de les veïnes que viu a l'immoble afectat. Explicava a aquest diari que estava a casa quan de sobte va sentir que cridaven «foc, foc». Era un dels operaris que estava treballant en la rehabilitació de bona part d'aquest edifici. La dona, d'edat avançada, va sortir corrent de casa sense temps per agafar res del seu interior, va baixar les escales i va sortir a fora al carrer. Juntament amb una companya van avisar la dona que viu a un dels altres immobles de l'edifici.

Segons van concretar, en el bloc hi ha tres pisos habitats però només hi ha persones vivint en dos d'ells; la resta els estan rehabilitant. Per altra banda, els Bombers van confirmar a aquest diari que s'havien trobat en tot l'edifici només tres pisos moblats.



Intent perillós d'apagar el foc

Alguns dels veïns dels edificis adjacents també van sortir al carrer per precaució. Un d'ells, però, en veure que les flames s'acostaven al seu edifici va començar a llançar perillosament aigua al foc amb un cubell des del balcó. Diferents persones que s'havien concentrat a peu de carrer van alertar-lo que l'aigua no convé en un curtcircuit elèctric i va deixar d'intentar apagar el foc.

Mentrestant els carrers propers a la zona afectada es van anar omplint de persones que al passar per allà se sorprenien per les flames i la negror del fum, així com per les petites explosions que acompanyaven el foc. «Sembla que hi hagi focs artificials», manifestava un home sense desviar la mirada de l'incendi. La seva acompanyant capturava amb el seu telèfon mòbil el foc. I com ella, desenes de persones. A poc a poc les xarxes socials es van emplenar d'imatges i vídeos dels fets.

L'intens fum es podia veure des de la Devesa, on veïns d'allà es preguntaven a Twitter què estava passant. Altres els contestaven amb fotografies de l'habitatge que s'estava cremant. Fins i tot, una veïna del barri, la Nuri Babot, treia ferro de l'incendi en un tuit. «Molts veïns estem sense tel./internet fix. Aquests incidents sempre serveixen per conèixer nous veïns i fer xarxa! I de pas, per aparcar feina i sèries!», explicava.