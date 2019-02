El neuròleg Ignacio Hernández, premi Fundació Princesa de Girona Empresa 2019

La Fundació Princesa de Girona ha concedit al neuròleg i emprenedor Ignacio Hernández Medrano el premi Fundació Princesa de Girona Empresa 2019. El guardó s'ha anunciat aquest dimecres en un acte al Palau de Congressos de Gran Canària, amb la presència del Rei i unes 500 persones.

El premiat ha estat distingit per "democratitzar l'accés a la informació medico-científica de milions de pacients a través de la intel·ligència artificial". El jurat considera, a més, que Savana, l'empresa impulsada per Hernández, "genera models predictius que anticipen la millor actuació mèdica davant d'un pacient, extraient coneixement científic clínic fins ara infrautilitzat".

La directora general de Facebook Espanya i membre del jurat, Irene Cano, ha valorat la capacitat del premiat per aprofitar la seva experiència com a neuròleg creant un projecte empresarial que utilitza la tecnologia per millorar la investigació mèdica i la qualitat de l'assistència dels pacients.

Per la seva banda, el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, ha dit que el premi Empresa és "molt necessari, ja que quan un jove parla, no és fàcil que sigui escoltat, i a la Fundació Princesa de Girona volem que ho sigui". "El talent necessita oportunitats per ser posat en valor", ha insistit.

El premiat ha intervingut telefònicament al final de l'acte per agrair a la Fundació el guardó, i ha destacat que, tot i que havia estat del tot inesperat, li feia especial il·lusió. Hernández és llicenciat en medicina clínica per la Universitat Miguel Hernández d'Elx i ha realitzat diversos postgraus en direcció mèdica i gestió clínica, i en direcció i gestió d'R + D + I en ciències de la salut. També ha realitzat estudis graduats en la Singularity University, de Mountain View a Califòrnia (Estats Units).

Ha treballat durant deu anys al servei de neurologia de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal, on va coordinar la seva estratègia d'investigació. A més, és CEO-fundador de Savana, una plataforma d'intel·ligència artificial que accelera i expandeix la investigació mèdica i incrementa la qualitat de l'assistència als pacients i de la gestió hospitalària.

Abans de l'acte públic de proclamació del Premi FPdGi Empresa 2019, el centre Demostrador TIC d'INFECAR (Institució Firal de Canàries) ha acollit la celebració d'un taller innovador on més de 200 joves canaris han tingut 180 minuts per, a través d'una metodologia disruptiva, proposar solucions originals a la problemàtica plantejada: «Rendir MÉS treballant MILLOR: com millorar la productivitat en el treball».