La CUP vol més implicació de Girona pels fets del 6-D

La CUP-Crida per Girona vol que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en el procés judicial obert per les càrregues dels Mossos contra les persones que van acudir a la manifestació antifeixista del 6 de desembre de l'any passat a la plaça U d'Octubre. Els assistents volien impedir un acte convocat per la plataforma Borbonia, al qual Vox, el PPC i PxC van donar suport per commemorar els 40 anys de la Constitució. En el seu moment la formació va qüestionar l'operació policial per «desproporcionada», però ara volen que el consistori es personi després de saber-se que el Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona està investigant l'excap dels antiavalots dels Mossos per la seva participació en les càrregues.



«No ho farem»

Davant d'això, l'Ajuntament de Girona ja va manifestar ahir que no es personarà com a acusació perquè confien «en els mecanismes interns de la Conselleria d'Interior per resoldre aquests casos». Així mateix, van recordar que l'alcaldessa, Marta Madrenas, ja va dir que hi havia imatges que no li havien agradat i que ja ho havia fet arribar al conseller i al president.