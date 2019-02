El PSC reclama a Madrenas que canviï d'actitud per poder aprovar el pressupost

El grup municipal del PSC de Girona no preveu votar a favor dels pressupostos presentats per l'equip de govern de Girona (CiU) si no hi incorpora algunes mancances i si l'alcaldessa no canvia la seva «actitud». La portaveu socialista, Sílvia Paneque, agraeix que el document inclogui mesures proposades pel PSC però considera que no s'introdueixen «de manera suficient o amb els recursos suficients. És a dir, ni hi ha tot el que necessita Girona; ni el que hi ha, a vegades, té els recursos suficients per ser de veritat una realitat». Un exemple són els 5.000 euros per al pont entre el Carme i Montilivi. O els 50.000 euros per a càmeres de vigilància, que segons Paneque correspon a només dos aparells. O els 75.000 euros per a educadors de carrer. Els socialistes en voldrien nou, com anteriorment, però la partida només dona per a tres persones. Tampoc veuen cap partida concreta per la comissaria al sector Oest, avenços reals per reformar el carrer Barcelona, o per millorar la connectivitat entre el sector Est pel carrer del Carme amb voreres, carril bici i dos ponts.

Els socialistes també exposen que no tenen «confiança» amb l'equip de govern. Paneque no creu que la seva «prioritat» sigui Girona» ni «tota la seva gent». En aquest sentit, reclama que Madrenas exigeixi a Endesa solucions als talls de llum, fixar un límit i regular els pisos turístics i recuperar la policia de barri i el treball de carrer i proximitat. Aquí és on considera que «ha de canviar d'actitud».



3o milions pendents

El PSC creu, a més, que el govern ha «equivocat les prioritats» per manca de lideratge i que ha provocat que en el darrer mandat hi hagi un «munt de partides» sense executar o a mig fer i que sumen 30 milions. Hi ha la rotonda de Palau, el pla Especial de Sant Narcís i el de la Devesa, acabar la Punta del Pi o la biblioteca de la Casa de Cultura, entre d'altres. «No hi ha bona idea sinó hi ha un bon treball al darrera. El fracàs estrepitós i vergonyant del Bloom així ho demostra. Dos milions llançats a les escombraries», indica la líder socialista. El més important per Paneque és que «tots els ciutadans han de sentir un Ajuntament al seu costat. I això no passa». Recorda que l'alcaldessa és sovint a Barcelona i que d'allà n'ha tret ben poc. O al revés, com el servei de cap de setmana del CAP de Taialà, que s'ha tret.

El PSC és qui va votar a favor a les ordenances fiscals per al 2019. Ara, si el pressupost no s'aprova, s'haurien de prorrogar els comptes i totes les partides s'haurien d'anar aprovant una a una. Lluny de sentir-se pressionada, Paneque recorda que sempre han estat «molt responsables» i han mostrat el seu «compromís amb Girona». Un exemple: quan van entrar al govern amb el desgavell després del pas d'Albert Ballesta per l'alcaldia.