La moció de Ciutadans de Girona contra el indults als líders independentistes només rep el suport del PP

La moció de Ciutadans de Girona per evitar "un indult" als líders independentistes va obtenir només el vot afirmatiu del grup taronja i de la regidora del PP, Concepció Veray. La resta de partits, van votar-hi en contra. Veray a més, va fer un sí crític, ja que va indicar que a l'Ajuntament ben poc hi podia influir i que la seva formació ja havia fet la feina allà on es podia fer, a Madrid.

El regidor del PSC Quim Rodríguez, va explicar que el vot negatiu de la seva formació es devia a diferents punts. Va indicar, per exemple, que "parlar ara d'indults és contraproduent" i que s'havia demanat que la sessió plenària se centrés en els talls de llum i es retiressin les mocions. De fet, la CUP, en va retirar una sobre el casal de joves de l'eaquerre del Ter. De fet, ni CiU, ni ERC, ni la CUP van voler intervenir en el punt de la moció de Ciutadans.

La portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a Girona, Míriam Pujola, va "lamentae" que el PSC votés en contra de la moció presentada en el ple municipal per "rebutjar la concessió d'indults o qualsevol altra mesura que suposi un privilegi pels polítics que puguin resultar condemnats a causa del cop a la democràcia perpetrat els mesos de setembre i octubre del 2017".

"Hem sol·licitat allò que és de sentit comú", va manifestar la regidora de la formació taronja. I va afegir que la proposta presentada per Ciutadans està basada "en la igualtat de tots els espanyols i per tant es rebutja qualsevol benefici que es pogués concedir per raons de càlculs electorals".

Pujola va considerar que la postura contrària exhibida pels socialistes gironins "és una mostra de les concessions que el govern de Sánchez està fent als independentistes" i va atribuir el vot en contra a la possible concessió d'indults, al fet que el PSOE sigui "ostatge de Quim Torra". La portaveu taronja va criticar que el PSC "utilitzés l'excusa" que hi havia un altre punt de l'ordre del dia més rellevant al ple municipal per no debatre aquesta moció "i justificar el seu vot en contra, posar-se de perfil i seguir tirant pilotes fora, com ja va fer amb el canvi de nom de la plaça Constitució".