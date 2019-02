Últims detalls per la gran obertura del Festival Internacional del Circ

El Festival Internacional del Circ està acabant de perfilar els últims detalls per obrir dijous les portes a la seva vuitena edició. Noves disciplines, espectacles inèdits i més circ que mai és el que podrà veure el públic del 14 al 19 de febrer. Fins ara, l'espectacle ha venut el 80% de les entrades per les 16 sessions que es duran a terme, una més que l'any passat.

El Palau Firal i el Camp de Mart de la Devesa de Girona viuen aquests dies un ritme frenètic d'assaigs dels 78 artistes de 13 països diferents arribats a Girona el passat 7 de febrer. Avui, en una presentació a la premsa, s'han pogut veure alguns dels números que faran vibrar als assistents.

Els salts a la bàscula de la National Circus of Pyongyang tocaran gairebé el sostre de la carpa per descendir llavors en unes cadires suspeses. I des de Rússia arriba Diana Stepanova, una de les millors malabaristes noies del món amb sèries de 7 aros, 7 masses o 9 anelles.

Ara bé, un dels números més esperats per ser una disciplina que mai s'ha vist al festival és la roda de la mort. Dues circumferències connectades per un eix i penjades del sostre giraran a gran velocitat mentre els germans colombians Robinson i Carlos faran acrobàcies al seu interior. I fins i tot s'atreviran a saltar a corda per sobre de les rodes o, en el punt més àlgid del xou, fer un salt mortal.

L'espectacle també comptarà amb la bellesa dels salts amb cordes en moviment de la companyia Fujian Acrobatic Troupe de Xina; així com les acrobàcies del duet femení que forma la Luna Stome. Una coreografia aèria on la sensualitat agafa tot el protagonisme.

El grup urbà BMX Bro de Rússia també assajava avui el seu espectacle, en aquest cas però a fora de la carpa on practicaven els seus salts i acrobàcies amb bicicleta per sobre d'un cotxe. En total, seran 24 atraccions que configuraran els dos espectacles, el Blau i el Vermell, que competiran per fer-se un lloc a la Gala de Premiats.

Paral·lelament, més de 300 operaris estan acabant aquests dies de perfilar els últims detalls. El passat 25 de gener va començar la instal·lació a la Devesa de les tres carpes. La més gran d'elles, on es durà a terme l'espectacle, té una cabuda per a 2.145 persones i fa 48 metres de diàmetre i 14,5 metres d'altura. Dos grups d'electrògens generaran la potència de llum suficient per als equips de so i per als més de 200 projectors que il·luminaran les actuacions. Avui els operaris acabaven d'ajustar els focus, feien proves de so o treballaven en la construcció de la Circus World Market, la fira circense que acull el Palau de Fires per primera vegada.

Accés gratuït a la fira

Empreses de tot el món i dedicades al món del circ participaran en la fira, que és d'accés gratuït a tothom i estarà oberta durant tots els dies del festival. El saló estarà presidit per la maqueta de circ més gran del món de 50 metres quadrats, obra de l'enginyer holandès V. Herwerden. Amb la creació de la fira, aquesta es convertirà en l'entrada general al circ, i per tant tot els espectadors recorreran els seus estants abans d'arribar a la gran carpa, situada al Camp de Mart de la Devesa.