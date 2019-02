Festival del Circ: Agenda i Programació

El Festival Internacional del Circ està acabant de perfilar els últims detalls per obrir dijous les portes a la seva vuitena edició. Noves disciplines, espectacles inèdits i més circ que mai és el que podrà veure el públic del 14 al 19 de febrer. Fins ara, l'espectacle ha venut el 80% de les entrades per les 16 sessions que es duran a terme, una més que l'any passat.

Com és habitual, el festival està format per dues semifinals: l'espectacle vermell i l'espectacle Blau, de 12 números cada un. D'aquestes semifinals, el jurat escollirà els 12 finalistes, que actuaran a l'espectacle d'Or, el dimarts 19 a les 20.15. El jurat està format per importants professionals del món del circ, decidirà quins són els millors números, i donarà diferents premis. El jurat oficial atorga els Elefants d'inspiració daliniana d'Or, de Plata i de Bronze. Un jurat format per crítics i analistes de circ atorgarà el Premi de la Crítica i la imatge, on es valorarà la plasticitat i estètica del número.

El públic també podrà dir la seva, i podran escollir el seu número preferit votant al final de l'espectacle. El més votat s'emportarà el Premi del Públic. Per últim, es donen els Premis Especials, atorgats per diferents organismes i persones de referència dins el sector circense.

Al Palau firal, empreses de tot el món i dedicades al món del circ participaran en la fira, que és d'accés gratuït a tothom i estarà oberta durant tots els dies del festival. El saló estarà presidit per la maqueta de circ més gran del món de 50 metres quadrats, obra de l'enginyer holandès V. Herwerden.

Els espectacles es duran a terme a la Gran Carpa instal·lada al Camp de Mart de la Devesa. És una carpa de 360°, amb cabuda per a 2.206 espectadors i amb visibilitat total des de qualsevol lloc. Les entrades oscil·len entre els 10 i els 95 euros, i es poden adquirir al web del Festival.

Agenda



Dijous 14 de febrer

20.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

Divendres 15 de febrer

17.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

21.00 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

Dissabte 16 de febrer

12.00 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

16.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

20.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

Diumenge 17 de febrer

11.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

16.00 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

19.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

Dilluns 18 de febrer

17.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

21.00 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona

Dimarts 19 de febrer

20.15 h Espectacle d'Or. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona

Espectacle Blau



PRIMERA PART

Genís Matabosch, presentador

Orquestra sota la Direcció del mestre Pierre Pichaud

Gran Desfilada amb la participació de tots els artistes de 13 països

National Ciircus of Pyongyang - Lassos | RPD de Corea

Denis Degtyarev - Màstil aeri | Rússia

Pepe Jardim - Entrada còmica | Brasil

BMX Bro - Biciletes acrobàtiques | Rússia

Mukhamadi Sharifzoda - Equilibris | Tadjikistan

Pepe Jardim - Entrada còmica | Brasil

Martínez Bros - Icaris | Colòmbia - Japó

Mystery of Gentlemen - Volteig sobre esferes | Mongòlia

Intermedi

SEGONA PART

«Virtuoso Five» led by V.Plotnikov - Equilibris al trapezi amb escales | Rússia

Mademoiselle Di-Di - Malabars | Rússia

The King Dome of Gamo - Saltadors de cercles | Etiòpia

LunaStorme - Cercle aeri | EUA

Fujian Acrobatic Troupe - Lassos | Xina

Gran final amb tots els artistes de l'espectacle

Espectacle Vermell



PRIMERA PART

Genís Matabosch, presentador

Orquestra sota la Direcció del mestre Pierre Pichaud

Gran Desfilada amb la participació de tots els artistes de 13 països

Moment of Love - Cintes aèries | Vietnam

Marionette's Dream - Salts a corda | Mongòlia

Tuga - Entrada còmica | Xile

Weyala - Doble màstil | Etiòpia

Son Yong Jo - Trapezi d'equilibri | RPD de Corea

Tuga - Entrada còmica | Xile

Sergio Paolo - Malabars de rebit | Xile

The Flyers Valencia - Roda de la mort | Colòmbia

Intermedi

SEGONA PART

Troupe Krasnov - Funàmbuls a gran alçada | Rússia

Fujian Acrobatic Troupe - Diàbolos | Xina

«Opposition» led by Saralev - Perxes volants | Rússia

Danylo & Oskar - Mà a mà | Ucraïna

National Circus of Pyongyang - Bàscula | RPD de Corea

Gran final amb tots els artistes de l'espectacle