L'Estació Espai Jove presenta la novena edició del cicle de tallers de mobilitat internacional "El rodamón"

Comença la novena edició del cicle de tallers de mobilitat internacional "El rodamón" a l'Estació Espai Jove. En total s'han programat nou activitats que es portaran a terme des de demà i fins al 12 de juny i que tenen com a objectiu informar les persones interessades a viure una experiència a l'estranger per treballar, estudiar, fer un voluntariat i millorar el seu coneixement d'idiomes.

La sessió de demà se centrarà en conèixer les diferents oportunitats de marxar a l'estranger vinculades, per exemple, a activitats solidàries. La xerrada començarà a les 18 h i tindrà lloc a la mateixa L'Estació Espai Jove. Tots els tallers aniran a càrrec de diferents conferenciants experts en el tema i de serveis, agències o entitats del propi país. També, en moltes ocasions, joves de la ciutat que han viscut o viuen a l'estranger compartiran la seva experiència en primera persona.

El cicle s'estructurarà en dos àmbits. Un primer àmbit estarà format per diversos tallers especialitzats, per exemple, en simular entrevistes en anglès, o en explicar les diferents vies i recursos per veure món amb pocs diners. En aquest àmbit s'hi inclourà també el Rodamons Fest, que esdevindrà una gran trobada festiva de gent que ha viscut experiències a l'estranger i les compartiran amb tothom qui hi assisteixi.

Un segon àmbit del cicle seran els monogràfics per països. En aquesta nova edició concretament es parlarà sobre les opcions que hi ha per marxar a Austràlia, els Estats Units, el Regne Unit o un monogràfic d'Interrail a Europa.

Les sessions, que estan organitzades des de la Secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona, seran gratuïtes i amb inscripció prèvia, que es podrà fer a través de la pestanya estació del web del consistori.