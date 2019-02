Detingut a Salt un home per robar la caixa d'un supermercat

La Policia Local de Salt va detenir ahir un home després que aquest robés la caixa registradora d'un supermercat de la localitat. El sospitós va rebentar el vidre de l'establiment amb una tapa del clavegueram del carrer per tal de poder accedir a l'interior de la botiga.

Tot plegat va passar a quarts d'una de la matinada d'ahir, quan l'home va entrar al supermercat de manera violenta i es va emportar la caixa enregistradora amb tot el que aquesta contenia. Una veïna del barri va ser la que va veure com el sospitós fugia corrent del lloc dels fets i va alertar ràpidament la policia, que el va acabar arrestant uns metres més endavant.

Aleshores els agents van poder recuperar el botí i van detenir l'home, que passaria a disposició del jutge en les hores següents, per un presumpte delicte de robatori amb força.