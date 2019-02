Inicien les obres per millorar l'accés al parc de la Comtessa Ermessenda

Les obres per millorar els accessos al parc de la Comtessa Ermessenda de Girona ja han començat. L'objectiu és crear un nou pas de vianants que travessarà l'avinguda de Sant Narcís per arribar al parc i s'arranjarà el pas existent que connecta l'avinguda de Sant Narcís amb el carrer de la Mare de Déu del Mont. S'ampliaran les voreres a la cruïlla del carrer de la Mare de Déu del Mont i l'avinguda de Sant Narcís i s'arreglarà la parada de bus que hi ha en aquest punt. Les obres s'han adjudicat a Construccions Quart SA per 28.881,65 euros (IVA exclòs) i tenen un termini de quatre mesos.