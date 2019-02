Projecte El PSC i CiU exigeixen un ple per aclarir el futur del sector sud

El PSC i CiU de Salt van presentar ahir al registre una petició de ple extraordinari perquè es pugui debatre extensament el futur del sector sud. Els dos grups recorden que fa prop de dos anys i mig que més de 4.000 saltencs van participar en una consulta popular i van avalar que tingui usos comercials.

Socialistes i convergents reclamen aquest ple perquè «encara no s'ha aprovat provisionalment la modificació del Pla General, ni s'han canviat els usos per poder ubicar-hi comerç», a la zona on s'hauria d'instal·lar l'IKEA. Els socialistes recorden que el principal soci d'ERC al govern, la CUP, s'ha oposat sempre al projecte. És per aquest motiu que els dos partits demanen que l'alcalde faci un informe amb la tramitació urbanística pendent i en quina situació estan els tràmits, a més d'explicar les accions futures per acomplir a la consulta popular. L'equip de govern està obligat a convocar el ple atès que la suma dels regidors del PSC i els de CiU supera la quarta part dels regidors del ple.