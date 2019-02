Salt limita la ubicació de sales de joc i clubs de cànnabis a la vila

Salt prohibirà l'ubicació de clubs de cànnabis, salons recreatius i discoteques a prop de centres educatius i sanitaris, equipaments esportius, geriàtrics i de la seu de l'Ajuntament. Així es va aprovar ahir al ple amb 19 vots a favor i una abstenció. Cal destacar que la regidora de CiU Rosa Pórtulas no va poder assistir-hi per indisposició.

Concretament, l'Ajuntament va avalar ahir la modificació del Pla General per adaptar-se a les lleis aprovades pel Parlament que es refereixen a les activitats d'ús recreatiu. El juliol del 2017, Salt va congelar l'atorgament de llicències per a nous bars musicals, discoteques i clubs de cànnabis per ajustar-se a la normativa catalana, després de rebre diferents peticions per a l'obertura d'aquest tipus de locals.

La nova ordenació especifica que les sales de joc no poden estar a menys de 100 metres dels centres educatius, sanitaris i esportius. I només pot haver-hi un local d'aquest tipus en un radi de 1.000 metres. Per altra banda, els clus de cànnabis estan prohibits a menys de 200 metres dels centre esmentats i la distància entre aquests locals ha de ser de 500 metres.



Nou espai per a un centre educatiu

Salt també va aprovar el primer pas per ubicar un nou centre educatiu al costat del parc Monar i davant l'escola La Farga, on actualment hi ha un pàrquing. L'Ajuntament va validar la requalificació de 7.500 metres quadrats de terrenys urbans per convertir-los en equipaments públics i poder posteriorment cedir-los al Departament d'Educació de la Generalitat. Amb el nou centre, l'Ajuntament vol descongestionar l'actual situació dels centres saltencs que «es troben al màxim de la seva capacitat». Després de valorar i buscar altres terrenys que complissin els requisits per poder ubicar un centre educatiu, finalment el consistori s'ha decantat per seguir endavant amb els tràmits urbanístics que permetran que aquest terreny (l'únic de 7.500 m2 d'entre totes les opcions analitzades) pugui ser cedit. El regidor de Territori, Àlex Barceló, va explicar que la construcció d'un nou centre a la zona del parc Monar, reordenarà els usos en aquest sector, «on no tenia sentit avui el desenvolupament residencial».

La proposta va ser aprovada amb 12 vots a favor (ERC, IPS-CUP, Canviem Salt i PSC), 6 abstencions (els tres regidors no adscrits, PxC i CiU) i 1 vot en contra (Cs). L'oposició va acusar el govern del fet que la cerca d'un terreny per ubicar un nou centre arribi tard i amb presses. El PSC va exposar que el govern «ha evitat fer front durant quatre anys» a aquesta qüestió i ara es fa «tard i improvisat» amb «incoherències» i a «tres mesos de les eleccions». Per altra banda, el regidor no adscrit i militant del PDeCAT Josep Valentí va qüestionar que el terreny, que s'ha de requalificar, «finalment s'haurà d'expropiar i acabarà els tribunals». En la mateixa línia, des de Cs van considerar que «jurídicament això genera dubtes» i que per tant «acabarà com sempre, en res de res». També es va preguntar al govern si hi ha una alternativa per al pàrquing que es perdrà. Davant d'això, Barceló va explicar que el «dèficit quedarà cobert» amb la reordenació de la zona.

Per últim, el ple també va aprovar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular davant l'apunyalament que va patir una treballadora dels serveis socials el passat mes de novembre. Tots els partits van votar a favor d'aquesta proposta.