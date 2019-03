La Delegació de Govern i l´Ajuntament de Salt retiren les pancartes dels presos i els llaços

La delegació de la Generalitat a Girona ha retirat aquest dijous al migdia la pancarta en què es demanava la llibertat pels presos independentistes que penjava a la façana de l'edifici.

També s'han anat traient alguns dels llaços grocs que hi havia penjats, així com alguns cartells enganxats a les finestres amb els membres de l'anterior govern. Per la seva banda, l'Ajuntament de Salt també ha despenjat la pancarta i l'ha substituït per una altra en què hi posa "llibertat".

De moment, l'Ajuntament de Girona encara no ha retirat la seva al balcó de l'edifici consistorial, tot i el requeriment que va fer la Junta Electoral. El termini que donaven a Madrenas per despenjar-la s'acaba aquest dijous. A les 12 del migdia en punt tres treballadors de la Generalitat de Catalunya han despenjat la pancarta que defensava la llibertat dels presos independentistes a la delegació gironina del Govern. Entre dos d'ells han tallat les brides del ferro on s'aguantava i el tercer esperava al carrer que caigués per poder-la recollir i endreçar. Posteriorment, tots ells han començat a retirar tots els llaços grocs que hi havia a la façana.

Els treballadors, que esquivaven les càmeres de tots els periodistes, han anat traient els llaços dels balcons i finestres i en qüestió de mitja hora ja estava tot pràcticament net. De tota manera, han mantingut les senyeres que onegen en alguns balcons de la seu gironina de la Generalitat. La pancarta l'han retirada tan bon punt han rebut l'ordre des de Barcelona.

De fet, el president Torra ja va avançar aquest dimecres que seguiria les recomanacions del Síndic de Greuges sobre la retirada excepcional de tots els símbols dels edificis públics. D'aquesta manera, el Govern compleix amb el requeriment de la Junta Electoral Central (JEC). Per altra banda, a les cinc de la tarda, els membres de l'Assemblea de Treballadors per la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) han recollit part del material que havien col·locat ells a l'interior de l'edifici.

Hi havia llaços, fotografies dels presos i membres de l'anterior govern i altres objectes. Davant del compliment del requeriment de la JEC, els treballadors han optat per tapar amb bosses i teles de color negre algunes fotografies i objectes i a sobre hi ha enganxat un full amb una còpia del requeriment.



L'Ajuntament de Salt penja una pancarta demanant "llibertat"

Qui també ha complert amb el requeriment de la Junta Electoral és l'Ajuntament de Salt. Aquest dijous s'acabava el termini per retirar la pancarta en què es demanava la llibertat dels presos. Davant d'això, el govern local ha ordenat a primera hora que es despengés i en el seu lloc hi ha instal·lat una nova pancarta en què es demanava "llibertat". La pancarta ocupa tota la balconada i és de color blanc amb les lletres negres.