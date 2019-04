El programa que combat l'aïllament de la gent gran arribarà a més barris

L'Ajuntament de Girona vol ampliar el projecte que combat l'aïllament de la gent gran als barris de Pla de Palau-Sant Pau i l'Eixample. Es tracta del projecte Sempre Acompanyats, que actualment es duu a terme al Barri Vell, al Mercadal i a Sant Narcís. Aquest està impulsat per la Caixa i la Creu Roja i compta amb el suport del consistori gironí.

A través de l'organització de diferents activitats, aquest projecte té per objectiu reduir el nombre de casos de soledat no volguda de majors de 65 anys. Des del programa s'organitzen diferents tipus d'activitats com són jocs, tallers i classes de lectura. El més demandat és l'acompanyament a domicili per part d'un voluntari. Segons un estudi, el 23% de les persones grans de Girona viuen soles i, d'aquestes, el 47% té més de 80 anys.



La soledat emocional

El 39,8% de les persones més grans de 65 anys presenten soledat emocional, segons un informe de la Caixa. L'enquesta Soledat i risc d'aïllament social en les persones grans determina que aquest sentiment preval a totes les edats però esdevé més preocupant entre les persones grans i arriba a un 48% en les persones més grans de 80 anys.

Les conclusions s'extreuen d'una investigació per a la qual s'han entrevistat 1.688 homes i dones de les ciutats on es desenvolupa el projecte Sempre Acompanyats, entre elles Girona, amb l'objectiu d'estudiar, entendre i aprofundir les característiques de la seva xarxa social i el seu grau de soledat.

L'informe també revela que les persones amb menor nivell educatiu tenen més risc d'aïllament social. Les persones sense estudis tenen un 37% de risc davant un 6,6% entre les persones amb estudis superiors. A més, la pèrdua de la xarxa social d'amics comença abans en els homes (entre els 40 i els 64 anys) que en les dones (entre els 65 i els 79 anys).