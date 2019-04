Girona denega la llicència del gimnàs que es construïa en un local d'Adif sense permís

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha denegat la llicència d'obres a l'empresa que volia fer un gimnàs en un local d'Adif situat a sota de les vies del tren de la Renfe. Es tracta del local situat entre les botigues de l'estació del tren que la Policia Municipal va precintar fa un mes quan tècnics del consistori van detectar que s'hi feien treballs per habilitar-hi una activitat no permesa.

En concret, perquè dins les afectacions del sistema ferroviari i del pla General només s'hi contemplen negocis vinculats al ferrocarril i a l'atenció als viatgers. I es considera que un gimnàs no té cap relació amb el tren. Fa unes setmanes, des de l'Ajuntament ja s'apuntava que «mai» podrien autoritzar aquest tipus d'activitat a l'estació.

Fonts municipals han reiterat que la llicència per la qual es demanava autorització no compleix la normativa municipal vigent i que en aquell indret només s'hi poden concedir usos lligats al tren i als servei als viatgers, encara que siguin considerats com a «complementaris». La Junta de Govern ha estudiat si es podia considerar com un ús «complementari», però s'ha arribat a la conclusió que no.

Entre les botigues que hi ha obertes a l'estació del tren de Girtona, s'hi pot trobar una cafeteria, una administració de loteria, diferents empreses de lloguer de vehicles, agències de viatges i botigues de venda de productes de regal, entre d'altres.

El gimnàs que s'havia d'obrir és de la cadena Snap Fitness que té una desena d'establiments, amb el sistema de franquícies repartides per tot l'Estat, i que respon al concepte d'obertura de 24 hores al dia i 365 dies a l'any per als seus socis. Ara mateix a la pàgina web de la cadena encara s'hi contempla l'obertura de Girona i situa la ubicació del nou local a la plaça d'Espanya. És doncs, el local precintat de l'estació.

El relleu del Gimnàs Girona



Els primers usuaris havien de ser els actuals clients del Gimnàs Girona, situat a la plaça d'Europa. Aquest equipament, situat al barri de Sant Narcís, ja havia comunicat als seus clients que en un futur proper canviarien de local i se'ls dirigia al local de l'estació que a dia d'avui encara està precintat. El trasllat no havia de suposar pràcticament cap inconveniment per als usuaris, ja que la distància entre els dos locals no arriba a mig quilòmetre.

A inicis d'any, fins i tot, els responsables del gimnàs informaven que el trasllat al nou local es faria ja l'1 de març. Posteriorment, se'ls va comunicar que ho posposaven una setmanes, sense especificar que l'Ajuntament els havia paralitzat les obres. A l'interior de l'actual gimnàs hi havia fins i tot cartells on s'hi podien veure imatges del futur local i ja es van començar cobrar les targetes d'accés al futur equipament.

El gimnàs Girona va ser un dels negocis més afectats pels eterns treballs per fer arribar el Tren d'Alta Velocitat (TAV) al parc Central, i va tenir les tanques que encerclaven les obres, durant molts mesos a tocar de la mateixa porta d'entrada.