Els escombriaires mantenen la crida a la vaga després d'una nova reunió

Sense canvis. Els treballadors de la neteja de Girona mantenen la convocatòria de vaga després d'una reunió, ahir a la tarda, que va durar pràcticament tres hores. La trobada va servir per tractar diferents punts del conveni que estan negociant les diferents parts, i tot i que es va avançar, no es va concretar res i es van emplaçar a una nova reunió. Tot plegat mentre s'apropa el 9 de maig, el que seria el primer dia d'una vaga indefinida i que afectaria de ple un dels esdeveniments més importants que se celebren a Girona: Temps de Flors. La mostra floral aixeca el teló just dos dies després. I just al dia del mig, els partits polítics que es presenten a les eleccions pengen els cartells electorals.

En la reunió hi van ser presents diferents membres del comitè d'empresa de Girona + Neta i representants de la part privada (i majoritària) de la societat mixta, o sigui, de Foment de Construccions i Contractes S.A. La reunió va començar a les quatre de la tarda i va acabar poc abans de les set.



Propostes de l'assemblea

Sobre la taula, les reivindicacions dels treballadors de l'empresa. Entre les demandes hi ha un augment de sou d'entre el 2 i el 3%. Afirmen que és el que es recomana per al sector, «els dos grans sindicats i la patronal», per a aquest any. També hi ha cert conflicte amb les jubilacions especials i les parcials, que temen que l'empresa no accepti en els termes que plantegen. A més, volen avançar en la igualtat de gènere i en la conciliació laboral i familiar, amb diferents propostes. El president del comitè d'empresa, Carles Casellas, ha explicat que les demandes han sorgit de diferents assembles de treballadors, que clarament van exposar peticions «tant de caràcter social com laboral».

Aquesta reunió forma part de les reunions periòdiques que, per ara, es fan setmanalment i que serveixen per anar exposant els diferents punts de vista de cada una de les reclamacions.

La negociació del conveni fa setmanes que dura i, segons els representants dels treballadors és casualitat que tot plegat acabi desembocant en la possible vaga coincidint amb Temps de Flors. Recorden que han seguit el procediment establert quan s'ha de renovar el conveni, que consisteix a denunciar-lo abans que acabi l'any per tal que pugui caducar el 31 de desembre i es pugui iniciar una negociació que inclogui reclamacions salarials i socials. Segons Casellas, després que les converses s'hagin «estancat», s'ha decidit fer protestes i manifestacions i anar a la vaga, i tot plegat ha coincidit en el calendari amb Temps de Flors i amb l'inici de la campanya electoral municipal.



La versió de l'Ajuntament

Una visió diferent té l'Ajuntament de Girona, que és el soci minoritari de la societat mixta Girona + Neta. Des de l'equip de govern es considera que tot respon a una estratègia dels treballadors per assolir els seus objectius, i deixa clar que buscaran una solució «que no només satisfaci els escombriaires sinó que s'haurà de defensar el diner públic», segons va apuntar fa uns dies el vicealcalde i tinent d'alcaldia de sostenibilitat i Medi Ambient, Eduard Berloso. De fet, no és el primer cop que els treballadors es plantegen deixar de recollir les escombraries i netejar la via públicadurant la negoació d'un nou coveni, com va passar el 2015 i el 2012. L'any anterior ho van fer els de la recollida selectiva.