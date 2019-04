El conseller el Homrani visita l'INS Vallvera

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va visitar ahir l'Institut Vallvera de Salt. El conseller va realitzar una trobada amb uns 200 alumnes representants dels diferents cursos amb els quals va poder establir un diàleg obert per resoldre dubtes i inquietuds sobre el seu càrrec, l'actualitat política i per trencar estereotips sobre l'origen de les persones. A la visita també hi va participar l'alcalde, Jordi Viñas, i la directora territorial, Marta Casacuberta.