Un incendi elèctric alarma els ciutadans de Girona

Un incendi en una línia elèctrica va crear alarma entre els ciutadans del centre de Girona. El foc va produir-se ahir a la tarda i va començar en un cablejat a sota terra. Després, va sortir cap a la superfície i va acabar afectant l'escomesa. Això es va traduir en un fort espetec de cables i guspires a la vorera.

Aquests fets van tenir lloc pels volts de les sis de la tarda a l'avinguda de Sant Francesc, a tocar de la plaça Catalunya i del carrer Santa Clara, a ple centre de la ciutat de Girona. Ràpidament es van activar els serveis d'emergències: s'hi van desplaçar els Bombers, amb dues dotacions; la Policia Municipal, amb dues patrulles, i el SEM.

Els policies van abalisar la zona i es va informar a través de megafonia tant a veïns com a comerços de la zona que es mantinguessin a dins de casa i dels locals; és a dir, confinats. I és que l'incendi elèctric estava generant una gran fumerada a la zona, i el fum, naturalment, és tòxic.

Mentre això succeïa, el carrer estava ben ple de fum i es veia flama, a la vegada que se sentia un fort espetec de cables que sortia de sota terra i el foc anava consumint-se. Els Bombers, després d'assegurar-se que no anés a més, van poder apagar ràpidament l'incendi.

Un cop extingit, però, es va mantenir la zona balisada a l'espera de l'arribada de la companyia elèctrica. A causa del foc, la línia va quedar ben cremada i el terra, la zona de la vorera, també va patir-ne les conseqüències.

Mentre això succeïa, a la plaça Catalunya i els seus voltants s'hi van anar concentrant més curiosos alertats pel fort espetec i el fum, que es veia des dels carrers més propers a la zona afectada. A més, en aquest punt de la ciutat, quan ja es va donar l'incendi per extingit, es va iniciar un dels primers concerts de l'Strenes d'avui, i, per tant, hi havia molt de públic i les casetes on es venia begudes ja estaven plenes de gent. Entre els presents a la zona, hi havia l'exentrenador del Girona Pablo Machín, que travessava la plaça de Catalunya poc després dels fets.