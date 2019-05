Concentració contra l'exclusió de Puigdemont a les Europees

Unes 500 persones, segons dades de la Policia Municipal de Girona, s'han concentrat aquest divendres a la tarda en contra de l'exclusió per part de la Junta Electoral Central (JEC) a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín en la seva candidatura per a les europees. La Taula per la Democràcia de Girona ha convocat la protesta davant de la subdelegació del govern espanyol de Girona. Durant l'acte hi ha intervingut dos dels advocats del grup de voluntaris pel Dret a la Defensa. Un d'ells, Albert Carreras, creu que "la pressió d'Europa pot haver arribat" a l'estat espanyol i això hauria provocat "la decisió de a Fiscalia" per reclamar a la JEC que permeti als tres polítics presentar-se als comicis europeus.

Des d'aquesta entitat, consideren que la resolució de la JEC és una mostra més de la "vulneració sistemàtica dels drets i llibertats bàsiques" i ho qualifiquen com "un nou episodi de persecució ideològica". A més, l'entitat atribueix la decisió de la Junta a la "voluntat manifesta" de "les forces del 155 d'impedir el lliure desenvolupament de la democràcia a Catalunya".

Durant l'acte, hi han participat Marc Blasco que ha tocat el Cant dels Ocells amb el clarinet, tal com fa cada dilluns a la Plaça del Vi en la concentració de suport als presos independentistes. A més, també han convidat a dos dels advocats del grup de voluntaris pel Dret a la Defensa. Un d'ells, Albert Carreras, ha destacat que la decisió de la JEC sobre el veto a Puigdemont, Comín i Ponsatí "sobrepassa qualsevol dels límits d'interpretació de normativa sobre les disposicions constitucionals i la LOREG".

L'advocat considera que es tracta d'una "vulneració del dret al sufragi passiu" i aquesta resolució "va molt mes enllà" d'altres decisions que havia pres la JEC sobre els presos independentistes durant les últimes eleccions.



Pressions d'Europa

Carreras ha explicat que la decisió de la Fiscalia en què assenyalava que la prohibició a Puigdemont, Comín i Ponsatí de presentar-se a les eleccions europees vulnerava drets fonamentals es devia a pressions rebudes des d'Europa. El lletrat assenyala que l'exclusió als polítics catalans "superava" l'àmbit estatal i afectava al conjunt de països de la Unió Europea.

En aquest mateix sentit s'ha expressat l'advocada Sílvia Soriguer que s'ha mostrat "sorpresa" per la postura del Ministeri Públic però s'ha felicitat per la "correcció" que hi ha hagut. "Es tracta d'un despropòsit jurídic i celebrem que s'hagi canviat la decisió", ha reblat Soriguer.