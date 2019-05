Els escombriaires mantenen el pols i convoquen una manifestació per avui

Es va acostant el 9 de maig i els treballadors de Girona+ Neta mantenen la convocatòria de vaga indefinida, coincidint amb Temps de Flors. Ahir, representants dels treballadors i de la part privada de l'empresa mixta van celebrar una nova reunió. Malgrat que les postures s'han acostat una mica, encara no hi discrepàncies en molts punts. «Segueix la tempesta, però s'està aclarint», ha exposat el president del comitè d'empresa, Carles Casellas.

Per seguir amb la postura ferma, la plantilla dels escombriaires ha convocat per avui al matí una manifestació pel centre de Girona. Amb la prostesta es vol «denunciar la postura de bloqueig de l'empresa durant la negociació del conveni col·lectiu». Aquesta manifestació és la prèvia a la vaga «si l'empresa no decideix asseure's a negociar», segons han informat en un comunicat. S'iniciarà davant el rellotge de la Devesa a la una del migdia i arribarà a la plaça del Vi.

Recentment, hi ha hagut una reunió a Inspecció de Treball que havia de servir per començar a parlar dels serveis mínims però que va derivar en un intent de mediació entre les parts. Ara mateix només hi ha previstes dues reunions més abans de l'inici de la vaga. Una, novament a Inpecció de Treball i una entre els treballadors i l'empresa. No obstant, no es pot descartar que en els darrers dies hi hagi una acceleració i reunions extraordinàries amb l'objectiu d'intentar arribar a acords.

Entre les demandes hi ha un augment de sou d'entre el 2 i el 3%. Afirmen que és el que es recomana per al sector, «els dos grans sindicats i la patronal», per enguany. També hi ha conflicte amb les jubilacions especials i les parcials, que temen que l'empresa no accepti en els termes que plantegen. A més, volen avançar en la igualtat de gènere i en la conciliació laboral i familiar.

En canvi, des de l'Ajuntament, Eduard Berloso assegura que tot just la setmana passada els escombriaires li van dir que farien vaga i que li donaven tan poc temps «perquè així aconsegurien el que volen». «Anem justos de temps perquè ens n'han donat poc», lamenta. I deixa entreveure que, si més no econòmicament, no accedirà a la demanda sencera dels treballadors de Girona + Neta perquè han de mirar per l'equilibri de les arques municipals.