Girona crea un espai d'atenció a la diversitat afectivosexual i de gènere a la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha posat en servei un nou espai d'atenció integral a la diversitat afectivosexual i de gènere, que formarà part de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGTBI de Catalunya. Es tracta d'un punt d'assessorament i consulta dirigit per professionals en la matèria. Concretament, s'habilitarà una adreça de correu electrònic que permetrà fer consultes de forma confidencial i demanar cita per a una atenció. El servei s'adreça a les persones que tinguin dubtes sobre la seva identitat de gènere o amb la seva vida afectiva o sexual o que pateixin o hagin patit discriminació per raó de l'orientació sexual.