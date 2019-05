Col·loquen de nou les pancartes dels polítics presos a la Generalitat i a l'ajuntament de Girona

Les pancartes a favor de la llibertat dels polítics independentistes presos i el retorn dels qui varen marxar a un altre país s'han tornat a col·locar a les façanes de la seu de la Generalitat a Girona i a l'ajuntament de la ciutat.

Aquestes havien desaparegut arran de la petició de la Junta Electoral de retirar símbols de les façanes d'edificis públics per mantenir la imparcialitat en període electoral. A la seu de la Generalitat la pancarta no hi onejava des del 22 de març, poc abans de les Eleccions Generals.

La pancarta onejant a la seu de la Generalitat - E.B.

A l'ajuntament de Girona també hi torna a ser i també la va haver de treure arran d'una petició de la Junta Electoral de Zona, que va ser el resultat de dues denúncies. Una de Ciutadans i una altra del PPC.

En aquest consistori es va decidir llavors presentar un recurs en contra la resolució però finalment es va haver de treure i es va optar per penjar-ne un altra, on es podia llegir el lema "Llibertat d'Expressió"