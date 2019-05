Paneque: "La proposta de Guanyem Girona no té cap recorregut"

La cap de llista del PSC, Sílvia Paneque, assegura que la proposta de Guanyem Girona "no té cap recorregut" i que ja d'entrada, neix coixa. "El primer problema és que ERC, el suposat soci de govern, ja va deixar clar que no acceptaria cap alcaldia supeditada al PSC", subratlla Paneque. Per tant, la socialista entén que les declaracions dels republicans "ja desarticulen" l'aposta de Salellas (que passa per bastir un acord a deu regidors amb ERC i confiar que el PSC li avali la investidura).

Paneque diu que, per això, en cap moment s'ha sentit interpel·lada. "No sabem si hi ha hagut descoordinació entre ERC i Guanyem o bé és una proposta broma; però crec que la ciutadania no mereix aquestes actituds", subratlla. La cap de llista també entén els republicans, que han reiterat que es mantenen "ferms" amb la seva aposta de govern de concentració nacional, de facto estan avalant que Madrenas sigui alcaldessa en minoria.