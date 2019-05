Unes obres impedeixen posar la terrassa durant dos mesos a un bar del Barri Vell

Les obres ja han començat i el bar –al fons– ja no té la terrassa a l'espai envoltat per tanques.

Les obres per millorar l'accessibilitat d'una parada d'autobús al Barri Vell de Girona ha provocat que un bar no pugui muntar les taules i cadires de la terrassa durant dos mesos. Els treballs han de servir per garantir que els usuaris de la parada, molts dels quals gent gran, no tinguin dificultats per pujar a l'autobús. Diferents vehicles aparcats, a prop, solen complicar l'accés a a la parada.

La parada està situada a la placeta que hi ha entre el carrer Calderers i la pujada de Sant Feliu, on des de fa anys hi ha la terrassa del bar Sant Fèlix. La seva propietària ha explicat que la van avisar que les tasques de millora començarien just al mateix moment de posar les tanques i que no podria posar la terrassa, per la qual ja ha pagat la taxa, del 27 de maig al 27 de juliol. Afirma que ha proposat que se li concedeixi un altre espai durant aquest període però que se li ha negat. En concret, apuntava un indret que hi ha a la pujada de Sant Fèlix on hi ha el denominat espai 1714. Però està protegit. La propietària explica que en dos dies ha perdut molts diners i que no sap si podrà pagar als dos treballadors contractats a jornada complerta perquè sense clients no té ingressos.

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas de Quintana, que representa legalment al bar s'ha queixat de la manca de previsió de l'Ajuntament. Al parer de Boadas, l'obra es podria haver fet al gener i no ara que hi haurà una arribada massiva de clients i que, per tant, el bar «deixarà d'ingressar just quan podria tenir el màxim de rendiment»·. Per això demana que es paralitzin les obres i es posposin per més endavant o que es doni un espai alternatiu per poder ubicar-hi la terrassa.

Pel que fa a l'Ajuntament, el regidor d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública en funcions, Joan Alcalà, ha explicat que les obres tenen una programació i que, es van esperar a que passés Temps de Flors per no perjudicar el negoci. Alcalà assegura que «sempre intentem perjudicar el menys possible» i lamenta les molèsties que els treballs comporten a l'establiment però explica que han hagut de «prioritzar l'interès general». Es refereix a la necessitat que els usuaris de l'autobús puguin accedir al vehicle amb més facilitat que en l'actualitat. Respecte a la possibilitat que hi hagi alguna alternativa per ubicar les taules i cadires mentre durin les obres, exposa que és «difícil» però que ho examinaran.

També explica, però, que quan es paga la taxa i es concedeix la cessió de la via pública per tal de poder-hi posar la terrassa ja s'adverteix que al llarg de l'any poden haver-hi imprevistos. Per exemple, durant l'exposició de Temps de Flors, els bars del carrer Nou es queden sense terrassa, recorda.