Girona treu a concurs la ràdio municipal per dos anys i un preu de 316.000 €

L'Ajuntament de Girona acaba d'obrir el concurs públic per a la concessió de la nova ràdio municipal. Tal com s'havia aprovat ja en un ple municipal, l'empresa venceora tindrà un contracte per dos anys. El preu de sortida per aquestes dues anualitats és de 316.389,29 euros (amb l'IVA inclòs). Els interessats en presentar alguna oferta poden fer-ho fins al 13 de juny.

Segons consta en la documentació, l'empresa haurà d'aportar locals propis o en règim de lloguer que funcionin com a emissora i que estiguin a la ciutat. A més, almenys haurà de comptar amb quatre profssionals. Un serà el responsable de programes i informatius; un redactor i locutor de programes informatius i editor de programes; un realitzador i tècnic d'informatius i programes; i un locutor i editor de retransmissions de cap de setmana. La puntuació de les ofertes tindran en compte quatre criteris. La meitat dels punts seran pel preu. Un 20% serà per l'organització i continguts de la programació i un altre 20% per als mitjans i recursos professionals que s'inclogui. Finalment, el 10% restant, serà per la implementació de les noves tecnologies.

El pla d'actuacions inclou una dedicació horària mínima de 50 minuts a la setmana per a l'emissió d'espais de participació ciutadana. La llengua catalana serà la que «normalment» s'utlitzarà. Hi haurà un mínim del 25% d'hores de programació de música cantada en llengua catalana i un 10% de múisica interpetada per joves artistes i artistes emergents de la ciutat. La programació haurà de reflectir «la diverstiat d'opcions polítiques, socials, lingüístiques, culturals, de gènere i religioses amb participació institucional i social». Hi haura informatius, espais de debat, programes esportius i retransmissions, espais de difusió d'informació d'interés ciutadà i programació sobre l'activitat cultural i educativa de la ciutat.