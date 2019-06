Un lladre agredeix dos policies en detenir-lo a Girona al costat de la comissaria

Un home ha agredit dos agents de la policia municipal de Girona quan l'anaven a detenir aquest dimarts a la tarda. L'individu hauria entrat en diversos establiments del L'Eixample i ha estat enxampat just en sortir d'un establiment de roba del carrer Juli Garreta, on no s'ha endut res.

Quan un dels locals del carrer Pare Claret ha alertat la policia diversos agents han anat a la recerca de l'home. De fet, la comissaria està a escassos metres del punt on s'ha avisat que havia actuat. Quan els agents l'han aconseguit atrapar, l'home ha oposat resistència i ha agredit els dospolicies quan l'estaven identificant. L'arrestat duia cinc telèfons a sobre que ara la policia haurà de determinar d'on els ha tret.

Tot plegat ha passat davant d'una de les entrades de l'escola Vedruna on hi havia molts alumnes i els seus pares que han seguit els fets des de l'altra vorera. Diversos agents han anat al lloc a donar suport als ferits. Dues ambulàncies han atès els ferits mentre la policia s'enduia l'arrestat.