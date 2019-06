La plantilla dels centres cívics denuncia que l'Ajuntament «infravalora» la seva feina

Els treballadors dels centres cívics de Girona denuncien que els seus llocs de treball s'han vist «infravalorats» amb la nova valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Girona. Fa un mes es va aprovar per ple aquest instrument d'ordenació del personal -elaborat entre el consistori i els sindicats CCOO, CSIF i UGT-, on es quantifiquen i es determinen les funcions de cada lloc de treball.

Les 38 persones que treballen en els 36 equipaments cívics i socials que hi ha distribuïts per la ciutat de Girona manifesten que «fan moltes més tasques i més complexes» de les que reconeix la seva categoria laboral. És per aquest motiu que després de reunir-se amb l'Ajuntament i no obtenir «cap resposta favorable» han engegat una campanya de protestes sota el nom «La xarxa de centres cívics ens movem».

La plataforma exigeix que la nova valoració de llocs de treball reconegui les funcions reals del personal dels centres cívics. «Fa anys que estem demanant una actualització de les fitxes dels llocs de treball dels centres cívics i aquesta no s'ha fet, sinó que amb la nova valoració ha empitjorat», explica la directora del Centre Cívic de Santa Eugènia (Can Ninetes), Marta Roura.

La plataforma exposa que hi ha hagut una «manca de reconeixement i infravaloració» dels equipaments socials i cívics que «dia a dia assumeixen més tasques» perquè han augmentat els serveis, els programes i els espais. Segons explica Roura, el mateix personal que gestionava únicament Can Ninetes, ara ha de controlar també l'Espai Cívic Santa Eugènia i el de Cant Gibert del Pla, així com les aules que tenen a l'Espai Marfà. Afegeixen que aquesta situació es veurà agreujada amb la reducció de la jornada laboral dels directors dels centres cívics, que a la llarga passaran de fer 40 hores a fer-ne 37,5, segons està estipulat en la nova valoració. Això provocarà que les activitats i alguns serveis essencials que desenvolupen els equipaments «es vegin greument afectats», afirmen. Davant d'això posen en relleu que dinamitzen més de 2.500 activitats anuals amb una participació de 38.000 ciutadans i ofereixen el suport, impuls i dinamització a més de 600 associacions.

Els treballadors afegeixen que si no hi ha una resposta del govern municipal, a partir del 17 de juny desenvoluparan únicament les funcions reconegudes a l'actual valoració dels llocs de treball. «No es tracta només d'una vulneració als drets de la plantilla, sinó també als usuaris dels equipaments perquè ells rebran les conseqüències de l'aplicació d'aquest canvi», explica Roura. És per aquest motiu que la directora de Can Ninetes va organitzar dimecres una jornada informativa dirigida als veïns, entitats i associacions dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla per informar-los sobre la situació.



Suport d'entitats i veïns

Tots ells van voler mostrar el seu suport a les reivindicacions del col·lectiu de treballadors dels centres cívics i es van fer una imatge, que han penja a les xarxes socials per tal de fer visible la problemàtica. «L'Ajuntament desconeix la feina que fan els treballadors dels centres cívics, la seva tasca és essencial i vital en el camp de la integració», manifesta la presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, Natàlia del Campo. Afegeix que si hi ha una «desconsideració i menysteniment» de l'Ajuntament cap a la plantilla dels centres cívics, també hi és cap a les entitats.



La resposta de l'Ajuntament

Preguntats sobre aquesta qüestió, la regidora en funcions de Règim Interior de l'Ajuntament, Maria Àngels Planas, explica que el consistori no pot resoldre aquests problemes «de forma unilateral», sinó que ha de passar per la comissió que va elaborar la nova valoració de treballs, que està formada pel consistori i els sindicats. La regidora explica que fins al 20 de juny els treballadors poden presentar al·legacions o queixes personals sobre aquest nou instrument. «Totes seran estudiades per la comissió», afirma Planas.