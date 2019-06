L'Ajuntament de Girona, a través de la Taula d'Empresa, Indústria i Ocupació de l'Agència de Promoció Econòmica i en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, impulsa la primera edició del Premi d'Emprenedoria de l'FP a Girona. Aquesta iniciativa pretén fomentar l'esperit emprenedor i innovador de l'alumnat de cicles formatius de la ciutat. Poden optar als premis els nois i les noies matriculats en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior dels centres de formació professional de Girona durant el curs actual i també l'alumnat matriculat en els programes de formació i inserció (PFI) i formació professional bàsica en centres de la ciutat.

Enguany, la convocatòria preveu tres categories: la de «Millor projecte d'emprenedoria» per a la millor idea i la més viable, la de «Millor projecte col·laboratiu», per a la millor col·laboració entre alumnat de diferents especialitats formatives, i la de «Millor projecte d'impacte social», per al treball que prevegi un major impacte social positiu per a la ciutat. Cada categoriaestarà dotada amb un import de 500 euros, que s'atorgarà al centre de formació professional de l'equip guanyador perquè s'inverteixi en iniciatives o recursos d'impuls de l'emprenedoria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà el 14 de juny i es valoraran especialment els projectes que responguin a les necessitats reals de la ciutat i que potenciïn oportunitats de negoci per al desenvolupament socioeconòmic del territori.