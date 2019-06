L'Ajuntament ofereix 18 activitats aquàtiques i fisicoesportives

L'Ajuntament de Girona ofereix durant el juliol i el setembre divuit activitats aquàtiques i fisicoesportives per a totes les edats. Els cursos es podran fer a les piscines municipals de Santa Eugènia–Can Gibert del Pla i de Palau, i, per l'altre costat, al pavelló de Fontajau. Pel que fa a les activitats aquàtiques, s'ofereixen cursets de familiarització al medi aquàtic per a infants, escoleta aquàtica per a nens, escola aquàtica per a joves i aquafitness per a adults. En relació amb les activitats fisicoesportives, es faran cursos de pilates, ioga i manteniment training.