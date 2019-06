Tiroteig entre dos grups a les portes d'un local de nit del centre de Girona

Tiroteig sense ferits a ple centre de Girona. Dos grups d'homes van disparar a l'aire i a terra a ple carrer després de protagonitzar una baralla a l'interior d'un bar de copes. Els Mossos d'Esquadra de Girona han obert una investigació i la policia científica va localitzar diverses beines a la zona dels fets.

Els fets van tenir lloc poc abans de les tres de la matinada de dilluns a dimarts en un local de nit del carrer de Maluquer Salvador. Segons van explicar els testimonis a la policia, un grup d'homes va entrar al local a buscar-ne un altre, a dins varen començar a discutir-se. Els propietaris van fer-los fora del local i després quan la baralla va pujar de to i es van agredir físicament i van acabar al carrer.

Un cop a la via pública van disparar diversos trets a l'aire i a terra. Sense que cap d'ells, segons la policia, afectés a ningú i per tant, el tiroteig es va saldar sense ferits.

Cal dir que els dos grups d'homes que van protagonitzar la baralla varen fugir del lloc dels fets i quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta, a les tres de la matinada de dilluns a dimarts i van arribar fins a aquest bar de l'Eixample ja no hi van trobar els protagonistes dels fets.

Els agents van entrevistar-se amb els testimonis i la policia científica va anar a la cerca de proves. Van extreure diverses beines de la zona, que pertanyerien a armes curtes i del calibre petit, del 22. I s'ha obert una investigació. Quant al mòbil del tiroteig, totes les hipòtesis estan obertes però s'apunta que podria haver-hi un afer de drogues o una revenja al darrere dels fets. De moment, no hi ha detinguts per aquest fet.

A Girona ciutat és molt rar que s'hi produeixin aquest tipus de fets i per trobar un tiroteig cal anar molts anys enrere. A Figueres en canvi o per exemple, a la urbanització de Vallcanera de Sils n'hi ha hagut en els últims anys, sobretot protagonitzats per persones d'ètnia gitana i per revenges o deutes per droga.

A Girona ciutat, un dels més sonats va ser el tiroteig mortal al bar Casa Pepe, situat entre els barris de Taialà i Germans Sàbat. Un grup de sis joves va anar fins al bar, on els altres celebraven un aniversari, i l'autor material del crim va tirotejar dos nois amb un rifle. Un d'ells va rebre una bala al cap i va morir a l'acte.

Un altre tiroteig que va acabar en crim a Girona data de l'any 2008. Un noi li va disparar un tret a un altre que va morir amb una arma de fabricació casolana coneguda com a xilena a l'aparcament de l'Enjoy Latino, a tocar de la zona de la plaça de Salt de Girona.