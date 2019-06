L'edifici de les Sarraïnes, al Barri Vell de Girona, va ser l'escenari ahir de la tradicional sardinada que serveix per tancar Temps de Flors. A l'acte hi van assistir l'alcaldessa en funcions, Marta Madrenas, i la responsable municipal de l'esdeveniment, Glòria Plana. L'acte serveix per agrair la tasca dels organitzadors i del voluntariat. S'havia de fer a la plaça dels Jurats, pero es va traslladar per la pluja.