Narcís Fajula reté l'alcaldia de Sarrià de Ter

El republicà Narcís Fajula continua com alcalde de Sarrià de Ter. La impossibilitat d'un pacte entre totes les forces de l'oposició (3 regidors de Poble Actiu-CUP), 2 del PSC, 1 de JxS i 1 de Cs) fa que els republicans continuïn governant a Sarrià de Ter. Fajula va accedir a l'alcaldia per la marxa de Roger Torrent quan va convertir-se en president del Parlament. A les eleccions ha obtingut 6 dels 13 regidors, a un de la majoria absoluta. Fajula només ha comptat amb el suport dels republicans, malgrat que havia ofert un acord previ a altres formacions sense participació a la junta de govern. A partir d'ara s'iniciaran converses per la configuració del cartipàs municipal.