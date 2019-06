Les regidores de la CUP de Salt prometen finalment el càrrec "per la Constitució"

Les dues regidores d'IpS-CUP de Salt, Cris Sibina i Marta Guillaumes, han hagut de prometre de nou el càrrec en una sessió extraordinària aquest dijous perquè dissabte passat, el dia oficial de la presa de possessió dels càrrecs electes del 26-M, no van fer-ho "per la Constitució" i per tant no era una fórmula vàlida. En la sessió d'avui, la secretària els ha preguntat si juraven o prometien "per seva consciència i honor complir fidelment amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut de Catalunya", una fórmula que dissabte passat no es va fer servir. I la resposta de les regidores ha estat la mateixa que dissabte passat però aquest cop sí que s'ha ajustat a la norma per la incorporació de la pregunta de la secretària. L'alcalde Jordi Viñas (ERC) ha presidit el ple i s'ha comptat amb la presència de tots els regidors excepte la del portaveu de Vox, Sergi Fabri.

Sessió extraordinària-urgent la que s'ha viscut aquest dijous a l'Ajuntament de Salt (Gironès) amb un ple que ha durat uns deu minuts. Les dues regidores d'Ips-CUP han hagut de prometre de nou al càrrec per assegurar que fos vàlid. Tant Cris Sibina, portaveu, com la regidora Marta Guillaumes han pronunciat el mateix jurament que dissabte passat però ha quedat validat perquè ha sigut una resposta de la secretària a la pregunta de si juraven o prometien "per la seva consciència i honor complir fidelment amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut de Catalunya".

I les regidores han respost amb la resposta següent: "Prometo per imperatiu legal i per poder servir poble que m'ha escollit, únic dipositari de sobirania però sense renunciar mai als principis republicans i el dret a la independència del nostre poble, per poder seguir lluitant per construir un poble solidari, sostenible, en igualtat oportunitats, comunitari i democràtic. Un poble que en la tasca d'organitzar la vida en comú defensi com a valor la pròpia vida i, per tant, l'esforç constant, radical i apassionat de mantenir vides justes i dignes".

Un cop nomenades, ara sí, legalment com a regidores, la portaveu de la formació, Cris Sibina, ha explicat als mitjans que es van acollir al dret a fer la promesa on no s'incloïa atendre la Constitució ni el cap d'Estat sinó a la "sobirania i al votant". I ha afegit que ja el mateix dissabte eren conscients que es podia considerar invàlida perquè són nomenclatures que no poden faltar en un jurament d'aquest tipus. Però en veure que ningú deia res el mateix dia de constitució van creure que el tema havia passat per alt. Dos dies després, però, la secretaria municipal els va fer un email informant-los de la necessitat de repetir-ho perquè no era vàlid.

Quan se'ls ha preguntat per com s'han sentit en tornar-ho a fer de nou, Sibina ho ha comparat al moment en què es demana a un nen que demani perdó a un altre per haver-li fet mal però no se li diu que "ho faci de cor". I això, ha afegit, és el que ha passat avui: "Ens fan jurar una Constitució quan tothom sap que estem reclamant una república i que ni Rei ni Constitució representen a tots perquè es va votar quan encara alguns de nosaltres no havíem ni nascut; volíem reivindicar aquests drets".



La petició del PSC de no repercutir les arques municipals

Prèviament, els regidors han aprovat per unanimitat la ratificació del punt d'urgència. El portaveu del PSC, Joan Martín, ha especificat que només hi votarien a favor si s'assegurava que la sessió d'avui "no repercutiria les arques municipals" i no cobrarien per aquesta assistència. L'alcalde, Jordi Viñas, ha assegurat que no hi haurà aquest cost perquè encara no hi ha un cartipàs i per tant serà en aquell moment quan es decideixi quan es començaran a cobrar les sessions plenàries. Segons ha dit, es tracta d'un ple "de tràmit".

En aquest ple extraordinari s'ha comptat amb la presència de tots els regidors excepte la del portaveu de Vox, Sergi Fabri.