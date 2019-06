Reparen el sot que va provocar una caiguda a un ciclista al carrer Santa Eugènia de Girona

La brigada municipal ha reparat a l'asfalt del sot al carrer Santa Eugènia que va provocar la caiguda a un veí de Girona que anava en bicicleta. La reparació es produeix només hores després que es publiqués en aquest diari. L'esvoranc estava situat en un tram on hi ha un espai de circulació compartit entre bicicletes i cotxes a l'alçada del carrer Mare de Déu de la Salut.

El veí, Xavier Villarreal, havia alertat del perill de la calçada en aquell punt fa quasi un any i, ara fa uns dies va caure a terra després de sentir-se pressionat per un cotxe. L'Ajuntament assegura que poc després d'aquella primera queixa va reparar el bony que hi havia. No obstant hauria aparegut una nova deformació que segons el consistori ja s'havia previst també reparar.

Villarreal ha posat el cas en mans del Defensor de la Ciutadania per tal que reclami al consistori una xarxa de carrils bicis segurs. L'oficina del defensor consultarà sobre l'opció de demanar indemnitzacions pels danys físics als braços i les cames i a la bicicleta.