Gorres, sucs, aigua i crema solar per als indigents que viuen al carrer a Girona

Ajudar els indigents que viuen al carrer a combatre l'onada de calor que des de principis de setmana afecta el país. Aquest és l'objectiu del dispositiu especial que la Creu Roja de Girona fa durant dos dies, repartint 'kits' i donant consells als que dormen al ras per combatre les altes temperatures, que els propers dies es poden enfilar més enllà dels 40 graus. Als paquets de menjar que habitualment els subministren s'hi sumen ara les gorres, els sucs i les cremes solars. Entre ahir i avui preveuen repartir-ne una cinquantena. Entre els qui n'han rebut hi ha en Vicente, que des de fa dos anys no té on dormir. Diu que passa el dia com pot. "Entro a l'estació de tren on hi ha aire condicionat o me'n vaig a la biblioteca a llegir", explica. Trobar on resguardar-se és important però també ho és evitar que aquestes persones se sentin "invisibles". "No només els portem menjar o beguda. Sobretot, els fem companyia", assegura el voluntari de Creu Roja, Toni Prados.