Conforama obrirà la botiga de Salt el pròxim 11 de juliol

Conforama obrirà la seva botiga a Salt el pròxim 11 de juliol. La cadena europea dedicada a la distribució d'equipaments i decoració per a la llar ha escollit la vila com a punt per instaurar-se a la província de Girona. Concretament, el nou establiment, que ocupa 8.000 metres quadrats, està situat al costat de l'Espai Gironès, on hi ha un hotel, un bufet i un supermercat, entre altres comerços.

Conforama ha dut a terme part de la selecció del personal per a la nova botiga a través de l'Espai Municipal d'Ocupació (EMO) de Salt. Segons explica aquest organisme, es van fer unes 60 entrevistes durant set dies i es buscaven 10 perfils professionals diferents amb diversos llocs de treball per a cada categoria. L'EMO va aportar un total de 40 candidats, i d'aquests unes 10 persones van ser seleccionades, asseguren fonts de l'entitat.

L'establiment comptarà amb aparcament gratuït a l'exterior i també subterrani per recollir les compres. L'horari d'obertura serà de dilluns a dissabte de les 10 del matí a les 10 de la nit, durant l'estiu (fins al 30 de setembre). En canvi, a l'hivern la botiga tancarà les seves portes a les nou del vespre.

Actualment, Conforama compta amb quatre botigues a Catalunya, totes elles situades a la província de Barcelona (Badalona, Sabadell, Sant Boi i Sant Pere de Ribes). Per tant, la botiga de Salt serà el primer punt de venda de la marca a la província de Girona. Fa quatre anys l'empresa ja va mostrar la seva voluntat d'expandir-se més enllà de Barcelona i instaurar-se a la rodalia de Girona. Fita que serà realitat el pròxim dijous 11 de juliol, quan la botiga obrirà les seves portes.

Després d'aquesta obertura, Conforama passarà a tenir un total de 39 botigues a l'Estat espanyol, l'última es va inaugurar a Vitòria, i aspira a continuar ampliant la seva xarxa d'establiments, amb presència a les principals províncies. En l'àmbit internacional compta amb una xarxa de 338 establiments, 235 d'ells a França.



Gran festa d'inauguració

L'empresa ja està preparant una gran festa d'inauguració per celebrar l'obertura. Durant la primera jornada, Conforama oferirà descomptes als clients. Concretament, sortejarà un val de 500 euros cada hora des de l'obertura fins al tancament.

La nova botiga de mobles i decoració es troba en el sector sud de Salt, on en els últims anys han obert diferents establiments comercials. A més, està al costat de l'Espai Gironès, un pol d'atracció comercial. És també en aquesta zona on, des de fa anys, hi ha la intenció d'establir un Ikea. L'Ajuntament de Salt ha fet tot els tràmits i urbanísticament ho té tot preparat per acollir aquesta empresa sueca dedicada a la fabricació i venda de mobles i objectes per a la llar.