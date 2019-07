Crema un motocultor i de retruc un arbre i rostolls a Girona

La ciutat de Girona va viure ahir un petit incendi a tocar de la carretera C-65. Un motocultor i de retruc un arbre i rostolls van cremar-se. Els Bombers van destinar dues dotacions a sufocar l'incendi.

El succés es va desencadenar pels volts de la una del migdia, quan els Bombers van rebre l'avís que hi havia un tractor cremant a prop de la carretera C-65. Concretament, els fets van tenir lloc a l'altura del quilòmetre 25 en sentit sud d'aquesta carretera. Es tracta d'una zona on hi ha molts de camps i, a més, a prop hi ha un centre escolar de la ciutat de Girona.

Ràpidament fins al lloc dels fets s'hi van traslladar els bombers i finalment només es va haver de lamentar que es cremés un motocultor, un arbre i diversos matolls que hi havia en aquest punt.