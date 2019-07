ERC demana "desencallar" els projectes del parc de la Devesa i el de les Pedreres de Girona

El grup municipal d'ERC a a Girona presentarà en el proper ple del 22 de juliol una moció per instar l'equip de govern a desencallar el Pla Especial de la Devesa i el de les Pedreres.

En la moció, Esquerra posa de manifest que l'emergència climàtica és una situació que obliga a pensar un desenvolupament de futur de la ciutat basat en la sostenibilitat, on els barris i els seus parcs hi tenen un paper molt important.

Tot i ser un tema prioritari, els darrers vuit anys s'han perdut en anuncis que no s'han arribat a materialitzar i deixant el Pla d'Usos i el Pla Especial del parc de la Devesa en un calaix, mentre que en d'altres espais on ja hi ha Pla Especial aprovat aquest no s'està duent a terme i cal posar data a actuacions que ja són urgents.

Per tot això, els republicans demanaran, aquest 22 de juliol, que es reprengui i planifiqui la redacció del Pla Especial de la Devesa per completar-lo abans del 2021. Durant aquest temps, caldrà fer inversions urgents per reparar el mobiliari urbà i millorar la seguretat del parc.

Per altra banda, Esquerra Girona també demanarà que es doni compliment al Pla Especial de les Pedreres i es posi data a les properes actuacions abans que s'acabi l'any.

Finalment, durant el ple, els republicans també faran diverses preguntes sobre habitatge, la salut dels plàtans del parc de la Devesa, accessibilitat i neteja als barris.