Condemnat a tres anys de presó per xocar expressament amb un motorista

L'Audiència de Girona ha condemnat a tres anys de presó un home que va envestir un motorista amb qui estava enemistat. Se'l condemna per un delicte de lesions amb instrument perillós. Els fets van passar a quarts de sis del matí del 9 de maig del 2015. El processat, que ja havia amenaçat la víctima abans, va seguir l'altre home quan anava cap a la feina. I just al principi de la carretera dels Àngels, a tocar d'una fàbrica, el va envestir.

A més a més, el cotxe que conduïa no era seu, i la propietària del vehicle l'havia denunciat per estafa. Segons l'escrit del ministeri públic, el processat va endur-se la víctima per endavant «amb la intenció d'acabar amb la seva vida». L'acusat ha reconegut els fets i fiscalia, acusació particular i defensa han arribat a una conformitat. En base a l'acord, la secció quarta de l'Audiència també li ha imposat que durant quatre anys no es pot acostar a menys de 500 metres de la víctima i el pagament d'una indemnització de més de 20.000 euros.

Inicialment, el fiscal i l'acusació particular demanaven per a l'acusat 14 anys de presó per un delicte d'intent d'assassinat.

Segons es recollia a l'escrit de fiscalia, que l'acusat ha subscrit, el processat i la víctima estaven enemistats. De fet, l'acusat feia poc que havia amenaçat l'altre home amb frases com «Quan t'enganxi et mataré» o «Vigila quan vagis cap a la feina».

Fins fa un temps, l'acusat estava en presó provisional per una causa de violència de gènere del mateix dia dels fets. Actualment està en llibertat. La sala haurà de decidir ara si, en fase d'execució de la sentència, envia o no el condemnat a presó perquè la defensa ha assegurat que al moment dels fets tenia problemes de drogoaddicció.