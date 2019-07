La paperera de Sarrià diu que ha reduït un 86% les males olors i els veïns ho neguen

La fàbrica Hinojosa de Sarrià de Ter calcula que ha reduït un 86% les emissions de males olors, una dada que la Plataforma Prou considera que és «un cuento». Neguen que la pudor sigui menor i consideren que aquesta és superior amb les altes temperatures de l'estiu. «Ansietat, mal de cap, nàusees... No exagero. Viure amb aquest soroll i la pudor fastigosa que es filtra a dins dels habitatges encara que es tingui tot tancat està esdevenint un autèntic malson», explica Joana Ramos al seu compte de Twitter.

L'empresa paperera afirma, en un comunicat, que ja ha acabat la primera fase del pla per reduir les olors que genera l'activitat de la fàbrica. Aquestes accions de millora a les seves instal·lacions, que s'han portat a terme amb menys temps del previst inicialment, han permès disminuir «de forma considerable» el nivell d'olors, expliquen. Concretament, calculen que les emissions s'han reduït en un 86% gràcies a l'activitat reiterativa de la fàbrica. Però aquestes dades encara no han estat verificades, ja que no s'ha comprovat l'eficàcia de les mesures aplicades per reduir les males olors. Segons explica la fàbrica, l'enginyeria Strengths Business Engineering (que és qui ha dissenyat el pla) està portant a terme diferents proves que permetran confirmar de forma exacta el nivell d'olors que hi ha a hores d'ara a la planta.

«És una vergonya que es digui que s'han reduït les emissions quan no s'ha fet el control i quan els veïns no hem notat cap canvi», afirmen des de la Plataforma Prou. En aquest sentit, l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula (ERC), explica que estan a l'expectativa que es verifiqui aquesta reducció de les emissions. «És cert que sembla que fa menys pudor, però altres veïns asseguren que no; per això necessitem que es faci un control», afirma.

El mes de març la companyia va començar a implementar el pla per reduir les males olors. En aquesta primera fase s'ha tancat el tanc d'avingudes i la sala de centrífugues, i s'ha posat en marxa un sistema de rentat de l'aire procedent d'ambdues instal·lacions. D'altra banda, s'ha canalitzat l'extracció d'aire de la nau principal, instal·lant tres xemeneies de cinc metres d'alçada. A la segona fase del pla es treballarà en els focus que es detectin durant els mesuraments, per tal de reduir les emissions fins a apropar-se a nivells de zero olors.

Aquest pla ha hagut de ser modificat recentment després que la Generalitat no l'aprovés, perquè segons explica Fajula només s'actuava sobre els «tres punts més conflictius» i no en tots aquells que desprenen emissions que estan per sobre del que marca l'ordenança municipal. L'empresa ja ha presentat una nova proposta que ara està sent estudiada per la Generalitat.