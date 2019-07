La llum pel nadal

El ple de dilluns va permetre constatar que en qüestions de ciutat els grups municipals de l'Ajuntament hem mostrat força unanimitat, salvant les distancies polítiques, per sort. Així, van poder progressar mocions alliberades de càrrega política, que, de ben segur, tornarem a veure passat l'estiu. Entre aquestes, la presentada per Ciutadans per solucionar els talls de llum a Font de la Pólvora. Vam presentar aquesta moció perquè fa anys que els veïns estan patint interrupcions constants en el subministrament elèctric. Aquest Nadal el van passar a les fosques, i ara que és estiu i hi ha onades de calor continuen també patint-los.

El que posa de manifest la iniciativa de Cs és que des de l'oposició podem forçar l'execució de polítiques que representin el conjunt de la ciutadania, ampliant l'espectre social que pugui representar un únic partit governant en solitari. Així mateix, quedarem amb un ull posat en el compliment dels acords perquè no sigui merament una mesura testimonial.

El govern ens va sorprendre dilluns amb un seguit de mesures que volen fer copy-paste de Sant Adrià del Besòs, qüestió que no ens sembla pas malament; ara bé, preguntem-nos, per què no s'hi posaven abans? Els convergents governen la ciutat des de 2011. En 8 anys no creu el lector que podien haver trobat un forat per tractar aquest tema candent? Que anava a més, i avui ja és trista realitat que requereix de solucions complexes. Bé, en tot cas, celebrem que ara s'hi posin gràcies al nostre impuls.

Les nostres mesures, que van obtenir catorze vots a favor i tretze abstencions, passen per demanar un informe previ, com a avantsala d'una eventual auditoria, del tot necessària per saber on som i a on volem anar. Passa, per garantir i/o compensar els ciutadans que paguen religiosament la seva quota, com tots els mortals, i, en canvi, no reben subministrament elèctric constant. Hem de reclamar a la companyia que revisi amb més periodicitat la xarxa per evitar mals majors. Ja hem vist a d'altres indrets incendis greus provocats pel sobreconsum. Tot es requereix amb més implicació de l'Ajuntament, personant-se com a acusació particular en procediments judicials oberts. Proveir les eines, tots aquests recursos humans, policials i socials, cosa que vam aprovar dilluns al ple.

Sàpiga el lector, finalment, que en l'enèsim ànim de no fer-lo caure en la dita demagògia, val a dir que amb aquesta moció de Ciutadans es fa un petit pas, però significatiu, per seguir treballant pel gironí, pel de tota la vida i pel de fa menys, pels que estiuegen a Sant Antoni de Calonge, que està molt bé, i pels que no. Si no hi posem el post-it de «pendent» i ens hi posem amb els acords adoptats, podrem garantir la llum a tots els veïns aquest estiu, perquè valgui dir-ho, si continuem així, la llum pel Nadal?